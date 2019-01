Hele tilskuddet forsvinder: Flyveplads skal klare sig selv

- Da vi lavede det første delforlig sidste forår skrev vi, at de på sigt skal kunne bære sig selv, og nu har de så et par år til at finde ud af, hvordan de vil drive en forretning på samme vilkår som alle mulige andre, siger Flemming Madsen.

Flemming Madsen (S), formand for udvalget, beklager samtlige besparelser, men fastslår samtidig, at folkene på flyvepladsen har fået at vide, at de skal klare sig uden tilskud.

Flyvepladsen har hidtil fået et driftstilskud på 540.000 kroner om året, men det bliver fra 2020 skåret ned med 200.000 kroner. I 2021 skæres yderligere 170.000 kroner i tilskuddet, og fra 2022 er det definitivt slut med et bidrag fra Svendborg Kommune.

Det er beskeden fra politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget, der på et møde torsdag eftermiddag fandt besparelser for næsten tre millioner kroner i et sparekatalog.

Besparelserne rammer blandt andet disse områder: Sydfyns Flyveplads mister tilskud, Åbyskov Teletaxi nedlægges, befordring af fri- og privatskoleelever forsvinder, havnekran sælges, fejning af skolegårde ophører, genindførelse af gebyr for overnatning på skoler, højere priser i Svendborg Kommunes kantiner, Svendborg Event mister del af tilskud, Svend Film og Festdage mister del af tilskud, Go2Green mister del af tilskud, pulje til fældning af farlige træer halveres. Til gengæld blev det besluttet ikke at spare på Blå Flag-strande, vedligeholdelse af private badebroer og leje af et strandareal ved Skårupøre.

Ingen vejning i skolegårde

Lederen af flyvepladsen og ejeren af flyselskabet Starling Air, Peter Nordquist, beklager beslutningen, men vil ikke drage nogle forhastede konklusioner.

- Jeg skal vide mere om de betingelser, vi skal fortsætte på, siger han.

Besparelserne rammer også Svendborg Event, men knap så hårdt som det var proklameret forud for møder. Selskabet, der står bag en lang række begivenheder i Svendborg, bliver friholdt for yderligere besparelser i 2019, mens budgettet reduceres med 100.000 kroner i 2020 og yderligere 250.000 kroner i 2021 og frem.

I forvejen har Svendborg Event fået skåret budgettet med 100.000 kroner, og film- og festdagene Svend rammes tilmed af en besparelse på 100.000 kroner.

Besparelserne betyder blandt andet også, at teletaxaen til Åbyskov nedlægges, at tilskuddet til befordring af elever til fri- og privatskoler forsvinder, at skolegårdene på de 11 kommunale folkeskoler ikke længere bliver fejet og at priserne på mad i kommunens kantiner stiger.

Flemming Madsen mener, besparelser er udtryk for, at der reelt ikke er mere at tage af i budgetterne.

- Der er masser af gode argumenter for at lade være med at spare på de her ting, men vi skal have bundlinjen til at passe, og det her har gjort rigtig ondt på alle i udvalget, siger han efter torsdagens møde.

Politikerne var blevet bedt om at finde besparelser for 1,25 millioner i 2019, 2,5 millioner i 2020 og 3,0 millioner kroner fra 2021 og frem.