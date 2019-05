Havnedag med standerhejsning, brunsviger og jolleregatta

Svendborg/Rantzausminde: Lørdag den 25. maj fejrer de danske havne Havnens Dag, som naturligvis også bliver markeret på Sydfyn, hvor både Svendborg og Rantzausminde Havn har linet aktiviteter op.

I Rantzausminde kan man blandt andet klappe en fisk, deltage i krabbevæddeløb og kigge indenfor i Fiskehytterne.

På Svendborg Havn begynder dagen klokken 9 foran havnekontoret, hvor flaget stiger til vejrs, mens der bydes på rundstykker, brunsviger, kaffe og te. Og det er i øvrigt ikke kun havnedagen, der fejres, for i samme anledning markerer havnen, at den som den første i destinationssamarbejdet "Et Øhav i verdensklasse" netop er blevet klassificeret som 4-stjernet gæstehavn af IMCI Blue Star Marina.

Efter den seance åbnes der blandt andet på oplevelsesramblaen, der ligger ved træskibsbroen. Her kan interesserede prøve kræfter med at være topgast, lære at lave tovværk på den mobile reberbane og meget andet. Det foregår mellem klokken 11 og 13.

Og netop som det slutter, skydes årets jolle-regatta i gang. Den foregår i år ved "Lille Strand" ved Svendborg Lystbådehavn, hvor deltagere i special-lavede både kaster sig ud i et stafetløb. Præmieoverrækkelserne finder sted ved Frederiksøen, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads i øvrigt byder indenfor i timerne fra 12-18. /heng