Havetraktor udbrændt - husets stråtag slap

Hundstrup: Beredskab Fyns folk i Svendborg blev klokken 16.55 kaldt til Mynderupvej ved Hundstrup til det, der lignede en ganske alvorlig sag.

En havetraktor i en garage var nemlig brudt i brand, og da garagen hører til en stråtækt ejendom, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad det kunne have ført til.

- Da vi kom frem, var havetraktoren næsten udbrændt. Det var kun dækkene, der stadig brændte, men heldigvis havde ilden ikke fået fat i garagen, siger Per Aaskov, der var indsatsleder på opgaven og oplyser, at det var en smal sag at få has på flammerne. Men at brandfolkene ikke kunne forhindre, at garagen blev sod- og røgskadet. (finn)