Havanarytmer i Svendborg: Jazzede salsarytmer på Arne B

Svendborg: Længes man efter sydens sol og salsarytmer i disse dage, hvor dagene er mørke og kolde, kan man få stillet sulten torsdag den 29. november klokken 20 på Arne B i Svendborg.

Her inviterer musikforeningen Giant Steps indenfor til jazzede salsarytmer, når Suwalskis Latin Quarter spiller op, anført af Peter Suwalski på congas.

Traditionen tro er der mulighed for spisning inden for 129 kroner, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Billetter til arrangementet kan købes på billet.dk. Priserne er 180 kroner for ikke-medlemmer, 135 kroner for medlemmer af foreningen og 90 kroner for studerende. /MAYTR