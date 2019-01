Hashrazzia: Betjente i civil slog til mod kiosk i det centrale Svendborg

Svendborg: Hash, våben, peberspray og narkotika var bare noget af det Fyns Politi fandt, da det onsdag slog til i en omfattende hash-razzia på otte forskellige adresser i Svendborg samt på to adresser på det sydlige Langeland.

Kiosken over for banegården i Svendborg var et af de otte steder, hvor civile betjente slog til.

Ved 14-tiden gennemførte betjentene en ransagning, og Fyns Amts Avis erfarer, at det var denne kiosk, der var omdrejningspunktet for den store sydfynske politiaktion efter flere borgerhenvendelser, og at der i forbindelse med ransagningen blev fundet både hash og en peberspray i kiosken.

Da Fyns Amts Avis lagde vejen forbi kiosken torsdag eftermiddag bekræfter man i kiosken, at politiet ransagede butikken onsdag. Man afviser dog, at politiet fandt hash i kiosken foruden man afviser, at der bliver solgt hash fra stedet.

Ved aktionen onsdag blev fem personer anholdt og i alt førte aktionen til, at 17 personer - 13 mænd og fire kvinder - blev sigtet for besiddelse af narko og våben. Alle 17 er løsladt igen.