Hashdebat: Vi kan ikke bare læsse ansvaret over på forældrene

Læserbrev: Karl Magnus Bidstrup fra Alternativet mener ikke, at Svendborg flyder i stoffer til trods for, at politiet beretter om et eskalerende salg af hash og narkotika. Samt at der for nylig er beslaglagt 14 kilo hash og siden 1. december indrapporteret et stigende antal sager. Det er rystende, når Karl Magnus Bidstrup giver udtryk for, at vi ikke behøver at bekymre os om de unges stigende misbrug, og at løsningen i hans optik er en legalisering af cannabis, så man bare kan ryge løs. Vi ved jo, at de unge, som ender i misbrugsmiljøet, hvor indtagelse af stoffer lidt efter lidt bliver en del af hverdagen, starter med at ryge cigaretter og hash. I Børne- og Ungeudvalget får vi fremlagt en masse tal og statistikker om ungdomskriminalitet. Statistikker som i min optik ikke stemmer overens med den virkelige verden. Vi ved, at der grundet politiets manglende ressourcer og prioriteringer rejses færre sigtelser og opklares færre sager, end potentialet i virkeligheden er, og vupti, så er ungdomskriminaliteten faldet - i hvert fald på papiret.

Hele byrådet har modtaget et bekymringsbrev fra frustrerede forældre, som nu forsøger at råbe politikerne op. Det skal vi lytte til og handle på! Vi kan ikke bare, som borgmesteren foreslår, læsse ansvaret over på forældrene. Det er passivt og løser ingenting. For det første er det ikke alle forældre, som evner at varetage opgaven alene, og selv ressourcestærke forældre kan blive handlingslammet. Svigter vi ikke de unge, hvis vi udelukkende handler og prioriterer efter statistikkerne frem for at lytte til de fagfolk og forældre, som har unge- og misbrugsmiljøet tæt inde på livet? Når betjent og byrådsmedlem John Arly Henriksen (S) udtrykker, at SSP i Svendborg Kommune er i knæ, så er jeg meget enig! Vi bør skrue op for den forebyggende indsats og styrke vores kommunale SSP-arbejde.