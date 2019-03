Hashdebat: Never change a winning team

Læserbrev: Indledningsvis glæder det mig, at politiledelsen møder op til dialogmøde med os politikere om, hvad der rører sig på Sydfyn vedrørende narkomisbrug blandt unge.

Jeg er sikker på, at de er meget opmærksomme på problematikken, og at der er en udfordring, siden emnet konstant dukker op blandt forældre, borgere og ikke mindst i de lokale medier. Men opmærksomheden dukker jo op, fordi der er et problem. Et problem, som formentlig altid har været der i større eller mindre grad, men som helt tydeligt nu er voldsomt. Derfor reagerer forældre, borgere og vi som politikere, og derfor skal ansvarlige myndigheder som kommune og politi også reagere.

Det gør de i den grad, de skønner er nødvendigt, men er også bundet af resurser, økonomi og andre opgaver, samt hvad der dikteres rent landspolitisk i forbindelse med reformer og indsatsområder.

Min erfaring siger mig, at man skal ikke undervurdere værdien af, at en myndig, men empatisk politimand i uniform sammen med kommunens SSP-medarbejdere tager kontakt til forældre og den unge og gør opmærksom på, at den unge er set i "miljøet" eller har foretaget sig noget kriminelt. Der skal foretages det som i politisproget kaldes en "bekymringssamtale". Den samtale skal ske straks i forlængelse af, at det unge menneske er truffet i miljøet, da det er der, mulighederne for samarbejde fra den unges side er størst. Et gammelt fodboldordsprog siger "Never change a winning team" - Lav aldrig ændringer på et vinderhold.

Før politireformen i 2016 var der på Sydfyn en fast politimedarbejder, som dagligt kørte parløb med kommunens indsats, og hvor kontakten til miljøet omkring de unge var tæt. Det virkede rigtig godt, og den pågældende politimand var også en slags sparringspartner til de unge, som kom, når de havde noget på hjertet.

Jeg er vidende om, at Fyns Politi har en SSP-afdeling og er sikker på, at de gør, hvad der er i deres magt for også at facilitere Sydfyn. Jeg skyder ikke på dem og ved, at de har mangeartede opgaver rundt på Fyn. Jeg håber dog, at politiledelsen møder op på rådhuset med lidt ideer og forslag til, hvordan vi i fællesskab kan gøre en indsats på Sydfyn, for at beskytte vores unge, og derved forebygge at flere kommer ind i narkomiljøet.