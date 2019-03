Hashdebat: Bedrag foregår i Svendborg

Læserbrev: Med et bekymringsbrev i min indbakke fra forældre i Svendborg skrevet på vegne af mange andre forældre og ikke mindst unge, må jeg reagere. Bekymringen går på mange punkter, hvilket jeg vender tilbage til.

Første bekymring, som jeg ser det, er, at der åbenlyst handles med stoffer/hash. To steder så åbenlyst, at det skriger til himlen. Anden bekymring er den manglende indsats fra politiets side. Tredje bekymring er den indsats, der laves fra politiets side, som i forvejen er mangelfuld - pr. 1. april fratages Sydfyn helt. Fjerde bekymring er kommunens ikke helt tilstrækkelige ungdomspolitik, og måske lige frem manglen på et ungdommens hus.

Når jeg indleder med "Bedrag foregår i Svendborg", så var det for at få opmærksomhed, for Bedrag er den serie, der kører på DR, og som vist ikke, ej heller af DF, kan siges at tale de rødes sag, faktisk er den hamrende nutidsrealistisk.

Kampen om handlen med stoffer er enorm, og den overtages i højere og højere grad af folk med anden etnisk baggrund end dansk, og jeg tør oven i købet godt sige - med muslimsk baggrund, - det skal man blot kigge i statistikken for indsatte i fængslerne for at bekræfte.

Så vi kan konkludere, at i Svendborg har vi disse sælgere, der kommer kørende hertil fra Vollsmose, og stort set offentligt sælger disse stoffer.

Vi kan konstatere, at det er alt for let for unge mennesker at "ryge med" på denne glidebane.

Vi kan konstatere, at centraliseringen af politiet på Fyn er en katastrofe.

Vi kan desværre konstatere, at Fyns Politi har tænkt sig at gøre den endnu mere katastrofal, når de 1. april vil trække de få ressourcer, der er, væk fra Svendborg.

Vi kan regne ud, at kommunens to SSP-medarbejdere får endnu sværere ved at arbejde i dette felt, nå deres partner (politiet) er ikke eksisterende.

Før hen, da vi både havde lokalpoliti, nærpoliti og landbetjente, var der altid en finger på pulsen, og hurtig handling, mange ting blev taget i opløbet. Der skal vi gerne hen igen, og det må være en af vores vigtigste opgaver som byråd, at få bragt det i orden, altså lægge pres på de kollegaer, vi har i Folketinget.

Derudover har vi en intern opgave i at få belyst, hvad der kan laves af tiltag, som sikrer unges trivsel og fritid, vi har simpelthen ikke råd til andet.