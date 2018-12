Harmonika, guitar og kontrabas: Trio spiller julekoncert i Lunde Kirke

Lunde: Det bliver nok svært at gå hjem uden at være i julestemning, hvis man lægger vejen forbi Lunde Kirke torsdag aften.

Her gæster Christian Søgaard Trio nemlig kirken og spiller jule- og vintermusik. Med Christian Søgaard på harmonika, Jan Schønemann på guitar og Jens Holgersen på kontrabas vil trioen blandt andet spille Når du ser et stjerneskud, Nu tændes tusind julelys og I sne står urt og busk i skjul. Og så vil der også blive rig mulighed for at synge med, lyder det i en pressemeddelelse.

Koncerten starter klokken 19, og det er gratis både at møde op, lytte og synge med. /catj