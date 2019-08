Har fået lov: Skårup Skole vil være kulturskole

Skårup Skole har af Børne- og Ungeudvalget fået lov til at afprøve et projekt om at blive kulturskole. Midlerne findes i Svendborgprojektet, hvor skolen vil bruge de seks lektioners idræt anderledes.

- Vi vil prøve at tænke fagene sammen. Der er en masse klassiske skolefaglige ting i kreative projekter. Der vil derfor på et skema ikke stå kulturskole. Det er noget vi vil indarbejde i fagene, siger Steen Knutzen.

For eksempel skriver skolen i sin ansøgning til udvalget, at man vil kunne lave en mere legende tilgang til elementær musikteori og matematiske begreber i "Matemusik", der kombinerer de to fag.

- Der er andre måder at lave skole på, som også kan styrke den mere ekspressive del. Vi vil gerne tilgå kompetenceudvikling på nye måder. Vi tror på, det giver mere motivation til at gå i skole, siger han.

Skårup: Der skal mere teater, musik og kunstnerisk udfoldelse på skoleskemaet. Det er hvert fald et ønske fra Skårup Skole, der har sendt en ansøgning til Børne- og Ungeudvalget i Svendborg med sine ønsker om at prøve et mere kreativt skoleskema af.

Svendborgprojektet består dels af Danmarks største idrætsskoleprojekt, hvor alle elever i 0.-6. klasse i Svendborgs folkeskoler har seks lektioners idræt om ugen og dels af projektet Aktive Børn i dagtilbud, hvor der sættes særlig fokus på krop og bevægelse i dagtilbuddene. Forskere fra Syddansk Universitet følger børnenes motoriske udvikling, rygproblemer, risikofaktorer i relation til livstilsygdomme og betydningen af fysisk aktivitet for indlæringen.Svendborgprojektet opstod, da Svendborg Kommune i 2007 blev Team Danmark Elitekommune og i den forbindelse forpligtede sig på at etablere idrætsskoler. Det var frivilligt for de enkelte skoler, om de ønskede at blive idrætsskole. Syv skoler takkede ja til muligheden. Byrådet besluttede i 2012 at tilbyde alle folkeskoler i Svendborg Kommune at blive idrætsskoler. Alle skoler takkede ja.

Skoleleder på Skårup Skole, Steen Christian Knutzen har i samarbejde med leder af Svendborg Musikskole, Jesper Rützou Rosenkilde, skrevet en ansøgning til Børne- og Ungeudvalget. Heri forklarer de, at de gerne vil have mere fokus på musikken og det kreative, og at de gerne vil bruge nogle af midlerne fra Svendborgprojektet til at blive Kulturskole. Foto: Katrine Becher Damkjær

Penge fra Svendborgprojektet

Pengene til kulturskole-forsøget får Skårup Skole fra Svendborgprojektet - et idrætsskolekoncept, hvor skolerne får en sum penge til seks idrætstimer om ugen. Skårup Skole ønsker at afvige fra det projekt og tænke idræt på en anderledes måde.

- Det er ikke fordi, vi ikke vil have idræt. Idéen med Svendborgprojektet er, at der er nogle penge, der er øremærket til idræt, og så begynder det at blive svært også at have tid til at lave noget andet. Vi dropper ikke Svendborg-projektet. Vi laver bare en tillempet form, hvor man jo også kan have idræt på en mere kreativ facon med performance og det kunstneriske, siger skolelederen.

Afprøvningen af kulturskole-projektet skal ske inden for Svendborgprojektets økonomiske rammer. For Skårup Skole vil det i skoleåret 2019/2020 svare til 326.000 kroner. Nogle af de midler vil så sive over til kulturskole-forsøget. Dermed vil skolen ikke få flere midler end tidligere.