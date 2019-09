Har fået en god idé: Svendborg-tømrer får 4,5 millioner til sin robotvirksomhed

Peter Hartvigsen fra Svendborg har lavet en robot, der via stemmestyring kan skære gipsplader ud. Han har nu fået et millionbeløb fra EU-fonde og nu venter der flere robotter forude.

Og idéen er så god, at Peter Hartvigsens virksomhed nu har fået tildelt 4,5 millioner kroner fra de to EU-fonde SME Instruments og Eurostars.

- Jeg udforskede markedet, og jeg blev vred og chokeret over, hvor man var henne udviklingsmæssigt og i forhold til, hvordan man tænkte byggebranchen kunne automatiseres. I stedet for at blive slået ud, blev jeg optimistisk, fortæller Peter Hartvigsen til Fyns Amts Avis.

Idéen opstod for to år siden, da Peter Hartvigsen mente, der var et stort behov og et marked for robotter i byggebranchen.

Amigo hedder robotten, der reagerer ved kommandoer med stemmen, og som er blevet testet af studerende fra Syddansk Universitet og Designskolen i Kolding. Her konkluderede man, at robotten kan reducere håndværkerens udskæringsarbejde fra seks til to timer.

Amigo er en tilskæringsrobot, der kan skære i gipsplader. Robotten består af en mobil ramme og en værktøjs-adapter til forskellige typer vinkelslibere, overfræsere, dyksave og lignende samt et avanceret stykke software med talegenkendelse- og gengivelse. Hver tømrer bærer et headset, så han har hænderne fri til at måle op og montere. Amigo spørger løbende efter de oplysninger, den skal bruge. Den siger for eksempel: "side?", "top?", "bund?" eller "angiv mål". Tømreren styrer robotten verbalt med 25 til 50 forudbestemte svar og talrækker, og talegenkendelsen er særligt udviklet til brug på dansk, så misforståelser og fejl undgås.

Lang ansøgningsproces

Virksomheden har været igennem en lang ansøgningsproces, hvor man i første omgang bliver udvalgt ud fra et pointsystem. Her fik Kobots 13.99 point ud af en skala på 15. Dermed fik virksomheden også det såkaldte "Seal of Excellence", der er et kvalitetsstempel for virksomheder og en nøgle til at komme videre i ansøgningsprocessen.

- Seal of Excellence er ikke nødvendigvis en garanti for, at man når gennem hele ansøgningsprocessen, men da de ringer og spørger ind til blandt andet baggrunds- og regnskabsdata, havde vi på fornemmelsen, at vi var godt på vej, fortæller Hartvigsen.

Kobots kom gennem nåleøjet og har fået de 4,5 millioner kroner. Peter Hartvigsen mener, at komitéen har kunne se potentiale i hans virksomhed.

- Det er fordi, vi rammer ned i noget aktuelt. Generelt set er der ikke sket noget inden for byggeriet i mange år. Der er mangel på arbejdskraft og politiske vinde blæser, hvad angår udenlandsk arbejdskraft. Robotten er også en forbedring i forhold til arbejdsmiljø: Nedslidning, skader, støv og støj. Derfor tror jeg, vi scorer højt.