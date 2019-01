Hansted Live klar med hovedparten af programmet: Men der mangler stadig et navn

Hansted Live

Michael Learns To Rock

Sømændene

Østkyst Hustlers

Thøger Dixgaard

Djämes Braun

Alberte Winding

Birthe Kjær

Anne Dorte Michelsen

Hansted Live finder sted i Krøyers Have fra den 25. juli til og med den 27. juli.Bag festivalen står Lars Aagaard, der også har baren Hansted i Vestergade i Svendborg.Til årets festival, der er tredje udgave, er følgende artister foreløbig på plakaten:Festivalen vil på deres facebookside "Hansted Live" løbende melde nye navne ud.Billetter kan købes på Hanstedlive.dk og koster 75 kroner per dag. Hvis man køber billet for alle tre dage, koster det 150 kroner.Hvis man køber billetter i døren, koster de 100 kroner per dag og 200 kroner for alle tre dage.