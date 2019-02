26 ansatte blev sendt hjem uden løn, da Ejde Nielsens Værktøjsfabrik i denne uge blev taget under konkursbehandling. Stifteren, Flemming Ejde Nielsen, beklager over for de mange trofaste medarbejdere.

Svendborg: Stifter og medejer Flemming Ejde Nielsen havde mest tanke for de 26 ansatte, da han tidligere i denne uge underskrev det dokument, der rev tæppet væk under hans livsværk: Ejde Nielsens Værktøjsfabrik på Jønkøpingvej. Ejerne mødte selv op i skifteretten med en konkursbegæring, fordi flere ordrer i december og januar trak ud, så likviditeten kom under pres. Kassen var kort sagt tom, da der skulle udbetales løn 1. februar. - Til marts er det 45 år siden, jeg startede, så det er klart, at det gør ondt, men det, der gør mest ondt på mig, er, at der nu står 26 medarbejdere uden et job, siger den 70-årige grundlægger. - Vi har været en stor og god arbejdsplads med nogen meget dygtige og stabile medarbejdere, som har været her i mange år. Mange har været her i 25 år, og der er også nogen, der har fejret 40-års jubilæum på virksomheden. Det gør mig virkelig ondt, at de her mennesker og deres familier nu står med et problem, siger Flemming Ejde Nielsen.

Gav lille overskud Der var ingen lamper, der blinkede rødt, da Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S den 1. oktober 2018 gennemgik 2017-2018-regnskabet på en generalforsamling. Regnskabet viste et overskud før skat på 220.000 kroner. Egenkapitalen var på 1,3 millioner kroner.Desuden fremgår det af regnskabet, at virksomheden gennem de seneste år havde gennemført konstante investeringer i markeds-, produkt- og kundeudvikling samt investeret i teknologi og medarbejdere for "herigennem at skabe vedvarende konkurrencekraft og en fortsat forbedring af selskabets resultat."



Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S konstruerede og producerede værktøjer til fremstilling af plastemner samt trykstøbning i aluminium og zink til industrier i Europa.



Blandt kunderne var blandt andre Scania, Bosch, Bang & Olufsen, Chr. Faber Fabrikker, Damixa, Panasonic, Danfoss og Grundfos.

26 ansatte mistede tidligere i denne uge deres job på Ejde Nielsens Værktøjsfabrik - heraf 21 værktøjsmagere. Foto: Ejde Nielsens Værktøjsfabrik

Stor kunde stod klar Han sidder i dag i virksomhedens bestyrelse og ejer også godt 20 procent af aktierne, men han trådte for fem år siden tilbage som direktør. I stedet tiltrådte Claus Koch Jensen fra Faaborg, der også ejer den største del af virksomheden, og han forklarer, at det var problemerne i december og januar, der tårnede sig op og i sidste ende blev uoverskuelige. - Vi havde aftaler med nogle kunder om nogle ordrer, der skulle komme ind i december og januar, og de blev af forskellige årsager skubbet nogle gange, og så ender vi op med, at likviditeten er meget presset. For at mindske risikoen for kreditorer og kunder, så valgte vi at indgive konkursbegæringen, siger Claus Koch Jensen. Direktøren forklarer, at der i de seneste fem-seks år var foretaget store investeringer i markedsudvikling og modernisering af maskinparken, og at virksomheden var i en positiv udvikling, indtil de planlagte ordrer udeblev. Claus Koch Jensen fortæller også, at der var gode kunder på vej, og at han på selve dagen for konkursen måtte afvise en stor kunde. - Jeg havde aflyst mødet, men en af de største danske industrivirksomheder mødte alligevel op og ville aflevere en ordre. Men tidsaspektet, fra vi starter en ordre, til vi får den leveret og faktureret, er for lang, når vi står ved månedsskiftet og har brug for likviditet, siger Claus Koch Jensen.

Flemming Ejde Nielsen overtog sin fars maskinværksted i Vindeby i 1974 og flyttede sin virksomhed til Jönköpingvej 10 år senere. Nu er nøglen drejet og konkursbegæringen afleveret. Arkivfoto: Roland Petersen

Banken sagde nej Flemming Ejde Nielsen havde også kendskab til den store kunde, der stod parat, og han ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at afværge konkursen. - Kunden stod klar, men vi kunne se, at det ikke kunne nå at holde sammen, hvis vi ikke fik tilført likviditet, og den kunne vi ikke skaffe, siger Flemming Ejde Nielsen og tilføjer, at virksomhedens bank ikke ville strække sig længere - Vi har hele tiden set lys forude, men i sidste ende viste det sig, at tunnellen var længere, end vi havde ventet, siger han. Flemming Ejde Nielsen ejer selv bygningerne på Jønkøpingvej, som virksomheden lejede sig ind i, og han fortæller, at han har et halvt års husleje til gode. De penge ser han sandsynligvis ikke igen. - Jeg har været tålmodig med huslejen, fordi jeg ikke ønskede, at jeg skulle spænde ben for et eller andet, siger Flemming Ejde Nielsen. Han overtog i 1974 sin fars maskinværksted i Bjerreby på Tåsinge og flyttede i 1984 virksomheden til de nye lokaler på Jönköpingvej i industrikvarteret ved Odensevej og Ring Nord.