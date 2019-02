Halleluja: Popsalmekoncert i Lunde Kirke

Stenstrup/Kirkeby: Kirkesang behøves ikke at være tørt og kedeligt. Langt fra.

På Issøskolen har eleverne de seneste uger blandet Ingemann og Grundtvigs gamle tekster med popmelodier, og det underholder de med fredag den 22. februar for forældre, venner og familie i Stenstrup-Lunde Kirke, og det er ikke første gang. I 2016 gav de daværende 4. - 6. klasser gas i kirken i forbindelse med komponist og korleder Janne Winds anden udgivelse af popsalmer.

De forskellige klassetrin har hver øvet to sange i Stenstrup Kirke i uge seks og fortsætter med at øve i uge otte sammen med Janne Wind, der også har deltaget i et par af skolens morgensamlinger sammen med kirkens organist og initiativtager, Christina Funch Mellgren.

Koncerten finder sted klokken 17 og dirigeres af Janne Wind, som akkompagneres af Christina Funch Mellgren på klaver, Jacob Riis på bas og Anders Senderovitz på trommer. /hetja.