Haglgevær stjålet: Garageejer holdt det for en ven

Ved et indbrud i en garage i Stenstrup, blev der stjålet et haglgevær kaliber 12.

Stenstrup: Der er blevet stjålet et haglgevær kaliber 12 fra en garage i Stenstrup i perioden mellem lørdag nat og søndag aften.

Ejeren af garagen har fortalt til politiet, at han var usikker på, om han havde låst garagen, fortæller Poul Hollensted fra Fyns Politi.

- Ejeren af ejendommen, hvor indbruddet skete, har fortalt, at han ikke er ejeren af geværet. Det var et han holdt for en ven.

Det er endnu uvist, hvordan det stjålne haglgevær var opbevaret.

- Sagen er endnu ikke tildelt en sagsbehandler. Når det sker, vil vedkommende kigge på, om geværet var opbevaret forsvarligt, forklarer Poul Hollensted./rashe