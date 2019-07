Hærværk: Påkørt scooter og ridser i bil

Svendborg: Et par restaurantgæster på Møllergade fik sig et særsyn lørdag aften. En sort scooter stod parkeret ved en bænk, men der kunne den ikke få lov til at stå i fred.

For flere gæster på restauranten havde set en mørkeblå eller sort VW Passat påkøre den sorte knallert, hvorefter bilen var kørt videre, som om intet var hændt.

- En gæst på restauranten mener, at handlingen var forsætlig. Gæsten tog også billede af bilen og gjorde ejeren opmærksom på det, der var sket, fortæller politikommissær ved Fyns Politi Anders Lundegaard.

- Man kan sige, at er der en fortorvskant, som bilisten er kørt over for at ramme, så er det jo straks en værre sag. Så vi skal have kigget nærmere på det, siger Anders Lundegaard.

På Dronningemaen i Svendborg var det til gengæld en lyseblå bil, der havde været udsat for hærværk. Det skete fredag mellem klokken 16 og 19.30. Det fremgår af politiets døgnrapport, at bilen havde fået to ridser langs siden, som formentlig var lavet med en nøgle.