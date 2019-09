Hærværk: Mand bandede og sparkede på biler på vej i Svendborg

Svendborg: Nogle biler på Margrethelundsvej kunne i weekenden ikke få lov til at stå i fred.

Fredag midnat har en mand nemlig haft travlt med at smadre to biler, der stod på vejen. Den ene var en sølvgrå Mercedes, hvor venstre baglygte var knust efter formentlig et spark.

Den anden bil, det gik udover, var en Toyota Avensis. Her var højre sidespejl sparket i stykker. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Vidner har dog set en lyshåret mand gå og sparke til bilerne, mens han råbte og bandede højt og virkede meget aggressiv. Han er beskrevet som cirka 1,75 centimeter høj og af almindelig af bygning.