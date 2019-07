En 19-årig elev på Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole blev i slutningen af juni kendt skyldig i at have hældt både salt og en knust opvasketabs i to læreres kaffe.

Svendborg: Det var tilsyneladende et anstrengt forhold til en mandlig lærer, der fik en 19-årig elev på Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole til at hælde både salt og en knust opvasketab i lærerens kaffe tilbage i januar i år.

Det skulle Retten i Svendborg i slutningen af juni tage stilling til. Her kom det frem, at foruden den mandlige lærer drak en kvindelig lærer også af kaffen, og begge forklarede i retten, at de kunne smage, at kaffen smagte dårligt og af sæbe. De oplevede ligeledes begge ubehag, og den mandlige lærer fik forhøjet levertal.

I retten erkendte den 19-årige, at han havde et modsætningsforhold til den mandlige lærer, hvorfor han havde hældt salt i kaffen. Men anklagens andre punkter, der både omhandlede afføringsmiddel og en knust opvasketab i kaffen, nægtede han dog.

Det sidstnævnte blev modsagt af et vidne, der ifølge retten detaljeret og sikkert forklarede, at han havde set den 19-årige placere en knust opvasketab i kaffepulveret.

Hændelserne skete tilbage i januar i år, hvor den 19-årige havde brygget kaffen velvidende, at den mandlige lærer ville drikke kaffen.

Anklagen om, at den 19-årige skulle have puttet afføringsmiddel i kaffen, blev dog modbevist med kvitteringer, der viste at afføringsmidlet var købt efter skoletid om torsdagen, og at den 19-årige ikke mødte til undervisning om fredagen.

Det endte dog med, at domsmandsretten fandt skoleeleven skyldig i straffelovens paragraf 244 stk. 1, der omhandler vold, og dette takserede de til 40 dages fængsel. Den 19-årige skal dog ikke foreløbig ind at ruske tremmer, hvis han holder sig på stien i prøvetiden på et år samt udfører 60 timers samfundstjeneste.