Hædret i Hamborg: Silverrudder tager stor tysk sejlerpris

Holdet bag kapsejladsen Silverrudder modtog fredag aften German Offshore Youth Awards. Ifølge stævneleder Ole Ingemann Nielsen er det første gang, prisen går til en ikke-tysk klub, og det er et kæmpe skulderklap.

Svendborg: Lørdag formiddag var en delegation fra Sydfyn på vej hjem efter at have været en tur i Tyskland. Med sig i bilen havde de et gigantisk sølvfad og endnu større smil på læberne. For det blev en mindeværdig aften for de tre herrer i bilen, som repræsenterer kapsejladsen Silverrudder. Fredag stod de foran godt 400 mennesker i det gamle rådhus i Hamborg og blev hædret med den tyske sejlsportspris German Offshore Youth Awards. Og det var ganske overvældende, forklarer stævneleder Ole Ingemann Nielsen. - Jeg er mega stolt på Silverrudders vegne, og det er en fantastisk cadeau, som giver endnu mere energi til at arbejde videre. Der er jo ingen, som er kede af at blive rost lidt og klappet på skulderen, siger stævnelederen, som havde formand for Svendborg Amatør Sejlklub Per Ingemann Nielsen og sejladschef Lars Bræstrup med sig i det nordtyske. - Men det er ikke kun os, der har fået prisen, men alle dem, som har været med til at lave Silverrudder. Alle de frivillige, Svendborg Havn og Svendborg by, som har været medvirkende til, at sejladsen er så god. Det er jo også det, som de fortæller os dernede, hvordan de godt kan lide den afslappede stemning, og hvordan de bliver taget imod i byen, når de er til Silverrudder. Det er de meget glade for, tilføjer han.

Silverrudder - the challenge of the sea Silverrudder en enmandskapsejlads, som finder sted i efteråret. I Silverrudder skal man være alene i sin båd og sejle Fyn rundt med start og mål i Svendborg nonstop indenfor en given tidsramme.Alle, der gennemfører, har "vundet". Det er arrangeret af Svendborg Amatør Sejlklub, og med over 400 tilmeldte sejlbåde er det verdens største arrangement af sin art.



Silverrudder startede i 2012 under navnet Sølvroret. Dengang i samarbejde med sejlerbladet Bådnyt. 15 både deltog.



I 2018 blev Svendborg Amatør Sejlklub hædret med Den Sydfynske Initiativpris for Silverrudder. /heng

Stævneleder for Silverrudder, Ole Ingemann Nielsen, var sammen med formand for Svendborg Amatør Sejlklub, Per Ingemann Nielsen, og sejladschef Lars Bræstrup en tur i Hamborg for at modtage German Offshore Youth Award. Arkivfoto: Andreas Bastiansen.

Første udlændinge Prisshowet i Hamborg finder ifølge Ole Ingemann Nielsen sted hvert år, og her hædrer man forskellige foreninger og personer for deres indsats indenfor sejlsporten. Bag priserne står blandt andre det tyske sejlsportsforbund. I år valgte man så at hædre Silverrudder, fordi det på anderledes vis er lykkes med at synliggøre sejlads og trække nye sejlere til. - I den tale, som de holdt dernede, fortalte de, at Silverrudder gør et stort og mærkbart aftryk på sejlsporten i Tyskland, hvor nye, unge sejlere er kommet til, fordi de har lyst til at prøve udfordringen med Silverrudder, siger Ole Ingemann Nielsen, som forklarer, at prisen aldrig tidligere er gået til nogen uden for Tyskland. - Så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe ære, og vi fyldte ret meget dernede. Der kørte film fra Silverrudder på storskærmen, og folk stod bare op og klappede. Det var lige før, man blev helt rørt. Og da det var slut, var der så mange, som hev fat i os og spurgte, hvordan de kunne nå at melde sig til næste sejlads. Der følger ingen penge med den tyske hæder, men det gør slet ikke noget, fastslår Ole Ingemann Nielsen, som mener, at Silverrudder-holdet kan drage stor gavn af prisen. - Vi kan bruge den til at synliggøre Silverrudder og fortælle, hvordan Svendborg er et centrum for secondhandsejlads på internationalt plan.

Fejres på tirsdag Der var desværre ikke plads i bilen til hele holdet bag Silverrudder, da turen gik til Hamborg. Derfor skal det selvfølgelig genfejres tilbage på Sydfyn, og det sker på tirsdag, forklarer Ole Ingemann Nielsen. - Der har vi generalforsamling, og her vil vi tage den her kæmpe sølvplakette med, fordi vi har jo ikke noget klubhus at hænge den op i, siger han med henvisning til, at amatørsejlklubbens nye klubhus er under opbygning. Det er 20. september, at 2019-udgaven af Silverrudder bliver skudt i gang.