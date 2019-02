Hæderlig måned for DSB på Svendborgbanen

Svendborg: DSB leverede til den pæne side på Svendborgbanen i januar.

Statsbanerne har gjort status over måneden og konstateret, at kundepunktligheden målt hen over hele døgnet var 86,4 procent, hvilket er på den gode side af målet på 83,4 procent.

Kundepunktligheden er udtryk for, hvor mange af passagererne der kommer frem til tiden, og sædvanen tro så det mere sløjt ud i morgentimerne.

Her blev det til en punktlighed på 78,2 procent, hvilket ikke er imponerende, men det hører dog med, at en stor del af de kunder, som var ramt af forsinkelserne, trods alt ikke blev voldsomt forsinkede. Ifølge DSB viser et dyk i tallene nemlig, at 92,3 procent at de togrejsende trods alt var fremme inden for seks minutter at det, der blev lovet i køreplanen.

Det er en kombination af en fejl på et spor ved Fruens Bøge, flere signalfejl samt fejl på togene, der er årsag til den lidt pauvre morgenpræstation. Det oplyser DSB-informationschef Tony Bispeskov i en pressemeddelelse.

Togdriften på strækningen bliver overtaget af Arriva 13. december 2020. /finn