Hårdt ramt af alger: Kommunen renser Mølledammen i Svendborg

Trådalger har haft gode forhold til at blomstre op i Mølledammen i Svendborg, hvilket har fået kommunen til at rense dammen op.

Svendborg: Grønne tråde af alger har de seneste par uger bredt sig og udgør nu små alge-øer i Mølledammen ved Møllergade. At algerne formerer sig henover forsommeren, er der ikke noget nyt i, men ifølge Peter Møller, der er landskabsarkitekt for Svendborg Kommune, har algerne haft særligt gode forhold i år.

- En af årsagerne er, at foråret har været forholdsvist varmt. Vintrene er ikke længere så hårde, foråret og sommeren begynder tidligere, og det er nok også medvirkende til, at der er mere, end der var for år tilbage, fortæller han.

Kommunen har derfor to gange i de seneste par uger haft en slamsuger ude for at tage det værste, og Peter Møller fortæller, at slamsugeren er bestilt til at komme forbi en tredje gang i næste uge.

- Det er trådalgerne, der hænger som en slags gardiner i vandet, der bliver fjernet fra overfladen.

Landskabsarkitekten fortæller, at den kraftige algeopblomstring ikke kun skyldes den varme forsommer, men også alt for lidt regn.

- Vi er vant til, at algerne blomstrer op dernede hver forsommer, men når der så har været kraftige regnskyl henover sommeren, så plejer det at falde i balance og så forsvinder det langsomt igen, forklarer Peter Møller.

Tilledningen til Mølledammen gør, at vandet i dammen bliver udskiftet i løbet af et par døgn, men det kildevand, som bliver tilledt dammen, er så næringsrigt, at planterne ikke rigtig kan nå at få brugt næringen hurtigt nok.

- Så et rigtig kraftigt regnvejr ville være dejligt.