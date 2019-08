Hård kritik af koncert på Valdemars Slot: Forplejningen var en katastrofe

To af gæsterne har fuldstændig ret i, at forplejningen ved lørdagens koncert på Valdemars Slot var under al kritik. Det erkender direktøren fra Live Culture, som sammen med GOG havde arrangørrollen. Foto: Finn Eriksen

Lørdagens maratonkoncert på Valdemars Slot får hårde ord med på vejen af flere gæster. Forplejningen var under al kritik, lyder det. Arrangøren lægger sig fladt ned og siger undskyld.

Tåsinge: John Bisgaard fra Ejby på Vestfyn var lørdag til sin første koncert på Valdemars Slot - og det blev ingen god oplevelse. - Vi var to sæt venner af sted og kom klokken 15, og vi besluttede, at vi ville købe noget at spise mellem klokken 18 og 20, fortæller John Bisgaard, der blev betroet hvervet at hente burgere til dem alle. Det var lettere sagt end gjort. - Der var megalang kø til madboderne, og jeg stod der en time. I boden stod de og snittede løg og agurker og kom ingen vegne, og jeg kom faktisk kun fremad, fordi andre gav op og forlod køen, siger John Bisgaard, hvis tålmodighed ikke blev belønnet. - Jeg gav op, da de satte et skilt op med beskeden, at burgere var udsolgt, siger han og oplyser, at han gennem årene har været til et hav af koncerter. - Men jeg har aldrig oplevet noget så ringe som det her. De var meget nidkære med, at vi ikke måtte have noget med ind, og de vidste jo, hvor mange billetter de havde solgt. Alligevel var det, som om de var overraskede over, at de 7000 gæster også ville have noget at spise. Det var en katastrofe, siger John Bisgaard, som ikke fik den sidste koncert med. - Vi kørte ind og spiste på Under Uret i Svendborg efter koncerten med Anne, Sanne og Lis. Og det er mit indtryk, at rigtig mange andre også gik, fordi de var utilfredse, siger han.

Lige nu er vi ydmyge og lægger os fladt ned - det her var ikke i orden. Michael Møller, direktør i Live Culture.

Signe Stidsholt fra Vanløse fik ikke det fulde udbytte ud af koncerten med Anne, Sanne og Lis. For hun stod i kø, mens de spillede. Privatfoto

Pandekagekø John Bisgaard står ikke alene med sin kritik. Signe Stidsholt fra Vanløse havde taget turen til Sydfyn sammen med kæresten Kristoffer Kehler. - Jeg har familie på Langeland og var hjemme i weekenden, fordi vi havde givet min far en billet til koncerten i julegave, siger Signe Stidsholt, som var på pladsen sammen med kæresten, faren og i øvrigt også sin lillebror ved 15.30-tiden. Og oplevede, at det ikke var et problem at skaffe øl og andre drikkevarer. - Men klokken halv otte, efter koncerten med Mads Langer, var vi sultne, så vi stillede os i kø ved pandekageboden, siger hun. Princippet her var, at man først betalte, hvorefter man stillede sig i kø til maden. Og det var ikke noget problem at komme af med pengene. - Men vi måtte stå i kø i en time og ti minutter for at få pandekagerne. Og vi havde helt sikkert forladt køen, hvis ikke vi allerede havde betalt, siger Signe Stidsholt. De havde lagt 300 kroner for pandekagerne, og også på anden vis var der en pris at betale. - Det betød, at vi slet ikke fik hørt Anne, Sanne og Lis. Det var ærgerligt, når det nu var hovednavnet, siger Signe Stidsholt.

Op imod 7000 havde indløst billet til slotshaven lørdag, og det var flere, end madleverandøren kunne håndtere. Foto: Finn Eriksen

Lægger sig ned Det var Live Culture, der sammen med GOG stod for koncerten, og administrerende direktør i Live Culture, Michael Møller, forsøger ikke at bortforklare. - Vi er nødt til at lægge os fladt ned. Vi var slet ikke gearet godt nok, siger han og oplyser, at der til tre koncerter på slottet er indgået aftale med en leverandør, der skal stå for al forplejning. - Jeg ønsker ikke at hænge nogen ud, men jeg kan konstatere, at det ikke var godt nok, siger Michael Møller. Han fortæller også, at man i Live Culture var opmærksom på problemstillingen allerede to uger før koncerten. Men at pågældende leverandør forsikrede, at han fuldt ud ville være i stand til at løfte opgaven. - Han kæmpede også alt, hvad han kunne, men på dagen er der næsten ikke noget at gøre ved det, siger direktøren, der forsikrer, at der er tale om en enlig svale. - Det er første gang, vi holder heldagskoncert på Valdemars Slot, og jeg kan sige med 100 procents sikkerhed, at det er et område, vi frem over vil håndtere helt anderledes. Næste gang vil der være flere leverandører, flere boder og et bredere udvalg. Lige nu er vi ydmyge og lægger os fladt ned - det her var ikke i orden, lyder det fra Michael Møller.