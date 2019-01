Thurø: Omkring 50 af de 200 stole er besat. På storskærmen siger den tidligere håndboldlandsholdsspiller Camilla Andersen noget om, at Danmark spiller det bedste angrebshåndbold, hun nogensinde har set, og statsminister Lars Løkke Rasmussen erklærer umiddelbart efter, at han glæder sig til at vinde guld.

Umiddelbart efter træder en fyr med dannebrog malet i ansigtet ind i hallen.

- Jeg tror, vi nakker dem, siger drengen, som hedder Jeppe Krogh og er seks år.

Det er sen søndag eftermiddag i Thurø Hallen, bag det grå klæde, som deler hallen i to, spiller et par håndfulde børn bold, og om lidt får de deltagelse af Jeppe Krogh, som altså er overbevist om, at Norge bliver "nakket" i finalen. Og ikke har noget imod at svare på supplerende spørgsmål.

- Vi vinder 35-29. Og Rasmus Lauge bliver topscorer, siger han.