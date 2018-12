H.C. Andersen Paraden optræder i Svendborg

Svendborg: Der skulle være garanti for underholdning af høj karat for dem, der bevæger sig rundt i midten af Svendborg fredag den 21. december ved 16-tiden. Her vil den i brede kredse kendte H.C. Andersen Paraden nemlig bevæge sig rundt i bybilledet, og undervejs vil den optræde med både sang og musik. Det bliver næppe kedeligt, og det ekstra fine er, at der efter løjerne bliver mulighed for at få taget billeder sammen med aktørerne, kan man udlede af en pressemeddelelse fra Svendborg Event. Som har lokket paraden til den sydfynske købstad. (finn)