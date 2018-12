Gudmekoret synger igen

Gudme: Oven på en julepause er Gudmekoret nu igen klar til at tage fat på sangen. Og de vil gerne have flere stemmer med.

Onsdag 9. januar er første kordag efter højtiden, hvor de 30 sangere mødes på Stokkebækskolen klokken 19.30 og genoptager den firstemmige sang, som dirigent Martin Aaskilde står i spidsen for.

Og skulle man have lyst til at synge med, er det bare at møde op. Man behøver ikke kunne læse noder. Bare man er klar til både seriøse korprøver og hygge over medbragt kaffe.

Vil man høre mere, er man velkommen til at kontakte korets formand Valborg Møller Andersen på 40476483. /jurb