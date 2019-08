Gudmekoret får ny dirigent

Gudme: Zita Langelund skal være ny dirigent for Gudmekoret. Hun har en Pd i musik med korledelse, ensemble- og sammenspilsledelse, og hun har både haft børne- og voksenkor, så det er en erfaren dirigent, koret møder, når sæsonen starter onsdag 4. september.

Gudmekoret er et firestemmigt blandet kor, der synger et meget varieret repertoire med både danske og udenlandske sange, små satser og andet godt, der passer til koret.

Alle med "en tone i livet" og lyst til at synge kan være med, og man bliver vejledt til at finde sin stemme i koret. Det er en fordel at kunne noder, men det er ingen betingelse. Der lægges vægt på det seriøse, men der er også plads til en pause til den medbragte kaffe og en hyggesnak.

Koret øver hver onsdag aften i sæsonen kl. 19.30 på Stokkebækskolen/Gudme Skole.