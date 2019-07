Grundlovsforhør efter drama på Tåsinge: 53-årig mand blev skudt i hovedet

Den 53-årige mand, der tirsdag var årsagen til en stor politiaktion i Bjerreby på Tåsinge, blev varetægtsfængsel i et grundlovsforhør onsdag. Den 53-årige kunne ikke selv være tilstede, da han ligger i koma efter at være blevet skudt i hovedet. Han er sigtet for trusler efter at have skudt mod to mænd og forsøg på manddrab.

I grundlovsforhøret fremgik det, at den 53-årige mand fra Bjerreby, under politiaktionen blev skudt i hovedet.

Lukkede døre

I anklageskriftet, der blev oplæst i retssalen, fremgik det, at den 53-årig mand er sigtet for forsøg på manddrab på en politibetjent, der blev ramt af et skud i højre overarm. Dernæst er han sigtet for trusler og for at have skudt mod to mænd, som tirsdag befandt sig på sigtedes adresse.

Herefter var det ikke muligt for avisen at være tilstede til resten af grundlovsforhøret trods protest. Anklagemyndighedens anmodning om lukkede døre blev godkendt.

Dørene blev lukket af hensyn til den videre efterforskning, forlød argumentationen hos anklager Brian Dybdahl.

- Politiet har haft under 21 timer til at efterforske sagen. Hvis de folk, vi mangler at snakke med, så først læser det i avisen, er vi bange for, at det påvirker dem, sagde Brian Dybdahl i retten.

Forsvarer, advokat Michael Meyn protesterede ikke mod dørlukning og henviste også til, at sigtedes navn skulle forblive mørklagt.

- Der er noget familietragedie ind over, og der er nogle børn, der også skal tages hensyn til, sagde Michael Meyn og tilføjede.

- Desuden mener jeg, det er en unødvendig krænkelse, hvis hans navn kommer frem. Han bliver fremstillet uden selv at kunne blive hørt.

Fyns Politi skriver på deres Twitter-profil, at den sigtede bliver varetægtsfænglset i fire uger, og at der ikke kan oplyses yderligere, da retsmødet er foregået for lukkede døre.