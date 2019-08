Sejltur i brandert udløste redningsaktion: 33-årig kajak- og traktortyv løsladt

Den sigtede erkendte at have stjålet en kajak samt at have stjålet en traktor. Dog kneb det med hukommelsen ved de to andre forhold, som derfor kun delvist blev erkendt.

Derefter drog han ud og forsøgte at begå indbrud på Svendborg Erhvervsskole, stjal en traktor ved Svendborg Andels-Boligforening for siden at efterlade den på Tværvej, hvorefter han blev taget på fersk gerning i gang med et tyveri på selvsamme vej.

Tirsdag eftermiddag var manden i grundlovsforhør for retten i Svendborg, sigtet for ovenstående forhold, som han erkendte, og også tre andre forhold skulle retten tage stilling til tirsdag.

Forbrydelser i det små

Anklager Rose Greve mente ikke, at det var forsvarligt at løslade den 33-årige.

- Vi anmoder om fire ugers varetægtsfængsling, for da den her kriminalitet sker hurtigt efter løsladelse, må vi formode, at sigtede ikke har lært af at sidde i fængsel. Vi er bange for, at kriminaliteten gentager sig. Den tidligere dom er dog for grov vold og kan derfor ikke sammenlignes med disse forhold, men det er gentagelsen, vi er nervøse for, sagde hun.

Forsvarer Jakob Thrane var ikke enig.

- Jeg bestrider, at der kan ske gentagelser. Min klient har også fremlagt for retten, at det ikke sker igen, og at det var enkeltstående tilfælde, sagde forsvareren og tilføjede, at den 33-åriges tidligere domme ikke har haft med berigelse at gøre, hvilket Jakob Thrane mente understregede pointen om, at tyveri ikke er noget, hans klient plejer at gøre.

- Og med al respekt for, at det er straffeloven, der er overtrådt, så er de her forbrydelser i det små, sagde han.