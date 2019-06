Grim tale: Støjende ung mand modsatte sig anholdelse

Svendborg: Torsdag morgen sidder en 21-årig mand fra Svendborg-egnen stadig til afrusning i detentionen i Odense, efter han natten til torsdag blev anholdt i Frederiksgade i Svendborg.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen blev manden anholdt klokken 3.17 og sigtet for blandt andet fornærmelig tiltale af en politipatrulje, som havde truffet manden i gaden.

- Han optrådte støjende og aggressivt, så han blev bedt om at dæmpe sig og forlade stedet. Det efterkom han ikke - i stedet kaldte han politiet diverse ting og sager, og det blev han derfor sigtet for. Han endte med at blive anholdt, men han forsøgte også at modsætte sig anholdelse, fortæller vagtchefen.

Manden blev dog pacificeret og taget med til politigården i Odense. Vagtchefen forventer, at den 21-årige bliver løsladt op ad formiddagen.