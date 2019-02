Grib dit instrument: Åben scene i Folk for Folk

Svendborg: I aften, tirsdag 5. februar, er der mulighed for at slå sig løs på en scene med sit instrument.

Fra klokken 20 holder Folk for Folk åben scene på Arne B, og alle - topprofessionelle som nybegyndere - er velkomne til at melde sig til at optræde.

Aftenens vært er sangtalentet Anna Christina van Deurs, der har sin trio med. Men alt har lov til at ske, så har man noget at bidrage med, er det bare at melde sig til aftenens vært, som løbende sammensætter et program.

Optræder man, er der fri entré. Alle andre betaler 30 kroner, som går til at dække KODA-afgiften. /jurb