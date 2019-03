Gratis tilbud skal lokke ældre til at motionere mere

Svendborg/Ollerup: Et nyt samarbejde mellem Ollerup Gymnastikforening, Svendborg Senior idræt og Gymnastikhøjskolen i Ollerup har set dagens lys. Og det erklærede mål er at lokke flere ældre til at motionere mere.

- Vi vil gerne opfordre seniorer i Ollerup og omegn til at komme og være med i forskellige former for bevægelse, siger Jens Erik Laulund Skotte, der som bekendt er byrådsmedlem for Enhedslisten, men i denne sammenhæng er frivillig i Ollerup Gymnastikforening, foruden han er ansat som projektleder på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Aktørerne forsøger at lokke seniorerne på 60 år og derover med fire gratis-arrangementer, hvor det første finder sted tirsdag den 26. marts mellem klokken 13 og 16.

Her vil Jens Erik Laulund Skotte sammen med Birthe Bergmann - der er konsulent i Svendborg Kommune og i Svendborg Senior Idræt - præsentere forskellige aktiviteter for alle, der møder op. Og de følgende tre tirsdage kan seniorerne så afprøve forskellige former for spil og aktiviteter.

Man skal bare møde op i tøj, man kan bevæge sig i, gå ind ad indgang A på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og så er man i gang. /anwni