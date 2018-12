Svendborg: En pølse, lidt at drikke, en masse maskiner at kigge på og så kan man også få et juletræ med i hatten.

Jelle-Bo Udlejning holder åbent hus og julehygger fredag fra klokken 11.30 til 16, og det gør de altså med at servere pølser med brød, øl, vand eller kaffe og så får de første 100 et gratis juletræ.

Der er også kommet nye maskiner til maskinparken, og de vises også frem, skriver ejer Hans Ove Jelle i en pressemeddelelse. Det foregår på Ryttermarken 24 i Svendborg. /catj