Gratis parkering nytåret over i Svendborg

Svendborg: Svendborg Kommune skal have skiftet sine parkometre ud, og den omstændighed gør det svært at opkræve den vanlige betaling for bilopbevaring. Så hen over nytåret, mens gamle parkometre bliver erstattet med nye, vil det være gratis at parkere på kommunens p-pladser.

Helt nøjagtigt slipper man uden betaling fra 30. december og nogle dage ind i det nye år. I Voldgade skal der igen betales fra 3. januar, på Centrumpladsen, Ramsherred og i Rådhusgården fra 4. januar, og i parkeringshuset i Hulgade, på Jessens Mole og i Frederiksgade, Teatergade og Fruestræde fra 5. januar.

Kommunen skifter parkometrene ud, da det ikke længere skal være muligt at betale med mønter. Fremover vil man altså kun kunne betale med kort på de kommunale p-pladser, der kendes på det blå skilt med et hvidt P. De private parkeringspladser er udstyrret med sorte skilte. /jurb