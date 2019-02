Gratis koncert på Ollerup Efterskole: 15 nye bands med 15 nye sange

Ollerup: Der bliver eksperimenteret og knoklet benhårdt for at skabe en stor, gratis koncert hos Ollerup Efterskole Sang & Musik, der giver alle muligheden for lørdag den 23. februar at opleve resultatet af anstrengelserne.

Publikum præsenteres for 15 nye bands, der alle vil indtage scenen med deres eget show og en ny sang på dansk.

Koncerten varer fra 13 til 16, og der vil være mulighed for at købe øl, vin, vand, kaffe og kage. /rashe