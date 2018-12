Gratis julekoncert i Ollerup Kirke

Ollerup: Et verdensnavn kommer til Ollerup. Sådan lyder det fra Ollerup Kirkes organist, Jakob Hedegaard, som lørdag kan byde velkommen til det københavnske kor Ars Nova.

Det er gruppens julekoncert, Unto us a child is born, som i år også kommer til Ollerup. Det er klokken 14, man kan høre vokalmusikken, og det er ganske gratis.

Gruppen byder på vokalmusik af Thomas Tallis, Benjamin Bitten, Herbert Howells og Arvo Pärt, og ifølge pressemeddelelsen venter der en rejse ind i meditationens land, som måske kan fungere som et åndehul i juleræset. /catj