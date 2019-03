Gratis entré til alle: Svendborg møder igen GOG i pokalen

For andet år i træk kan det sydfynske håndboldpublikum komme gratis ind og se et lokalopgør i pokalen, når Svendborg Håndboldklub tager mod GOG.

Svendborg: For andet år i træk skal Svendborg Håndboldklub forsøge at gøre det umulige, når de i pokalen møder GOG torsdag klokken 20 i et vaskeægte sydfynsk lokalopgør. Ligesom sidste år er der gratis entré for alle og vinde præmier aftenen igennem.

Spændingen og intensiteten er ikke den samme som tidligere, når de to klubber mødes. Der er niveauforskellen for stor mellem et af Danmarks bedste håndboldhold GOG og Svendborg Håndboldklub, der ligger i 3. division.

Men uanset om GOG ender med at besejre deres sydfynske lillebror stort, har Svendborg Håndboldklub vundet på flere andre parametre ved at trække GOG.

Mødet mod storebror glæder i hvert fald bestyrelsesformand i Svendborg Håndboldklub, Bent Lindegaard.

- Vi ser det som en udfordring, som kan blive en spændende oplevelse for spillerne. De får chancen for at mærke, hvad det kræver at være med på det højeste niveau. Men de må ikke glemme at nyde, at de får chancen for at møde toppen af dansk håndbold, siger han.