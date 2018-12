Grafikfestival får afvist ansøgning om tilskud

Svendborg: Når Svendborg Graphic løber af stablen i dagene fra 28. januar til 3. februar næste år bliver det ikke med hjælp fra kommunens pulje De Frie Kulturmidler.

Arrangørerne havde ellers søgt om et tilskud på 50.000 kroner, som skulle være med til at sikre det høje niveau af festivalens debutår i 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget har netop behandlet ansøgningen og afvist den. Afslaget skal findes i, at det er en kommunal institution, Svendborg Bibliotek, som i forvejen modtager et driftstilskud, der står bag arrangementet. Det forklarer udvalgsformand, Lars Erik Hornemann (V).

- Havde det været en forening, der stod bag festivalen, havde vi nok set på det på en anden måde. Og det kan være, vi skal tale med biblioteket om, at de fremadrettet skal organisere Svendborg Graphic anderledes, så vi bedre kan yde støtte til den, siger han.

I kriterierne for at søge De Frie Kulturmidler er der ingen regel om, at kommunale institutioner ikke må søge, men ikke desto mindre mener Lars Erik Hornemann, at det ville være en forkert vej at gå.

- Der ligger noget principielt i, at vi helst ikke ser kommunale institutioner beslaglægge vores pulje af frie kulturmidler. Det ville være forkert, synes vi, da midlerne gerne skulle fremme initiativer, som er taget af frivillige folk, der løber en risiko for at gøre noget for kulturområdet, siger han.