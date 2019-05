Gør et kup: Torvet omdannes til børneloppemarked

Svendborg: Sidst i juli er der mulighed for at gøre sig et kup og finde billigt børnetøj og legetøj.

Det sker, når torvet i Svendborg bliver omdannet til et stort børneloppemarked. Her er det børnene, der sidder i boderne og sælger ud af deres aflagte tøj eller legetøj.

Loppemarkedet foregår onsdag 31. juli mellem klokken 10 og 14, og det koster 100 kroner at have en bod. Der må i øvrigt være maksimalt to børn om én bod.

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig til børneloppemarkedet ved at sende en mail til svendborgevent@svendborg.dk. /heng