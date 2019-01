Gør et kup: Svendborg bibliotek sælger ud

Svendborg: Står du og mangler en ny spændingsroman, en krimi eller en helt tredje bog til reolen derhjemme?

Så er der muligvis råd at hente, for Svendborg Bibliotek åbner mandag den 7. januar klokken 8 op for bogudsalg.

Biblioteket oplyser, at de har ryddet op i deres bogsamling og fundet en række bøger til voksne, og at hver bog kan erhverves for en flad femmer.

Bogudsalget foregår på Svendborg Bibliotek fra mandag den 7. januar til og med lørdag den 19. januar. Alle dagene fra klokken 8 til 14. /maytr