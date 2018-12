Svendborg: Tre forretninger i Brogade er gået sammen og inviterer fredag den 28. december folk indenfor til et glas bobler og et stykke kransekage. Kasper Leander fra Brødkompagniet byder på kransekage, mens Klaus Holm fra Økologisk Vinimport skænker et udvalg af spanske bobler. Det hele foregår hos Øland i Brogade 37 mellem klokken 13.30 og 15.30. Det er ganske gratis, og man skal ikke tilmelde sig i forvejen. /gru