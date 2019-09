Godkendt debut for operafestivalen: Unikke oplevelser overstrålede manglende publikummer

Og at målet med det var at nå bredere ud med operamusikken.

- Vi har fået mange klap på skuldrene fra publikummer, der fortæller os, at tårerne nærmest har trillet ned ad kinderne på dem. De har været imponeret over den kvalitet, vi har kunnet præsentere, og det har været noget nær det flotteste operaensemble set i Danmark, som vi har fået til Sydfyn, siger han og fortæller, at operaen også rykkede ud på gaden et par gange undervejs.

- Stemningen har været flot hele vejen igennem, og jeg kan næsten ikke finde noget at sætte en finger på, selvom der er mange ting, der kan gå galt i sådan et nyt setup. Vi er kommet godt fra start, siger formanden for festivalen.

For få

Helt perfekt har det dog ikke været, indrømmer formanden. For der har været færre besøgende til arrangementerne end forventet

- Vi har solgt for få billetter, og der er for få, der har fået de her fremragende oplevelser. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det nok at være nystartet med et nichéprodukt, som man kan kalde det her, siger Kurt Sorknæs, der forklarer, at foreningen havde budgetteret med at sælge cirka 1000 billetter.

- Det har vi ikke gjort. Vi rammer nok omkring de 600. Derfor er vi glade for at have nogle sponsorer, som har været meget venlige ved os og har forståelse for, at det er første gang, vi prøver det af, siger han og giver det gode vejr en del af skylden for, at der ikke blev solgt så mange billetter i døren.

- Det er måske lidt svært at sidde ude i haven i det rasende flotte vejr og blive enig med sig selv om at gå indenfor en eftermiddag for at høre opera. Det kan jeg i hvert fald godt sætte mig ind i, siger han.

Det manglende billetsalg betød, at en planlagt masterclass måtte aflyses. Den manøvre og lidt ekstra hjælp fra en af sponsorerne betyder, at festivalen efter alt at dømme ikke kommer ud med røde tal.

- Vi sparede nogle penge ved at aflyse masterclassen, og så var Fynske Bank så venlige til at øge deres donation en smule, så vi kommer ud på den rigtige side, forklarer Kurt Sorknæs.