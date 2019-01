Gode råd: Tre anbefalinger til resten af festivalen

3) Animatorstjernen Pernille Ørum tegner live

Pernille Ørum kommer ned i Scala og sidder og tegner live, og det er første gang, vi prøver det. Hun har arbejdet for Disney, Warner Brothers og Mattel og står blandt andet bag filmen DC Super Hero Girls, og jeg er sikker på, at det vil være en stor oplevelse at se hende arbejde - også selvom man ikke er tegneinteresseret. Hun sidder og tegner på Jørgen Clevin-måden, og det er aldrig rigtigt gået af mode at sidde og se dygtige folk tegne.

Scala, lørdag klokken 12.30-13.30