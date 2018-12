Svendborg: Naboer i en opgang i Jægermarken slog fredag aften lidt før klokken 21.30 alarm til politi og beredskab, da de frygtede, at der var ild i en lejlighed.

Naboerne kunne lugte røg i opgangen, men da politiet ringede på døren, viste det sig, at beboeren blot havde glemt en pande på komfuret.

- Det lugtede meget af røg, men der var ingen ild, og politiet havde taget affære, da vi nåede frem, fortæller Per Aaskov, indsatsleder ved Beredskab Fyn.

Indsatslederen måtte klokken 2.20 køre af sted til endnu en alarm, men han var også i dette tilfælde hurtigt hjemme under dynen igen. Forbipasserende havde set gnister komme op ad skorsten til en ejendom på Nyborgvej og ringet 112, men ilden i et pillefyr var gået ud af sig selv, da Per Aaskov og hans folk nåede frem. (gru)