Glemte kammertonen: Eks-borgmester blev korrekset

Hele byrådet var forud for tirsdagens byrådsmøde inviteret på kursus, og knap 20 af de 29 politikere kunne bagefter kalde sig for demensvenner. De lærte på kurset, hvordan man møder demente, og at man ikke skal være bange. Det fortæller Anne Katrine Olsen (S), der er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget og stolt af de nye kompetencer.

- Det er et fantastisk positivt skridt.

Borgmester Bo Hansen (S) indledte debatten om en ny skruktur for Stokkebækskolen med at konstatere, at en ændring på skoleområdet altid er en stor, svær og alvorlig sag, hvor den rigtige løsning sjældent findes. Og så holdt han sig ellers i baggrunden, indtil han mod slutningen af den hårde debat måtte korrekse sin forgænger i embedet, Venstres Lars Erik Hornemann.

Han blevet grebet af stemningen og lod et "sgu" slippe igennem, da han i kontante vendinger opfordrede Dansk Folkepartis Dorthe Ullemose til at holde en pause fra Facebook.

- Undskyld, lød det, da den nye mand med magten bad Hornemann holde den gode tone.

Byrådet gav på mødet debut til Aske Skat Nielsen, der afløste Enhedslistens Susanne Gustenhoff, der var forhindret. Den 30-årige lærerstuderende var ved valget for et år siden opstillet som nummer fem på EL-listen og fik 90 personlige stemmer. /gru