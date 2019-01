Glæde i Hesselager: Lukning af plejecentre taget af bordet

Svendborg: Planerne om at lukke et plejecenter eller nedlægge plejecenterpladser for at finde en besparelse på 1,7 millioner kroner er taget af bordet. I hvert fald indtil videre.

På et møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag aften besluttede politikerne at udsætte sagen til efterårets budgetforhandlinger, og formand Hanne Klit (S) oplyser, at man i udvalget er åben for at gå en anden vej for at finde pengene.

- Det kan godt være, vi vælger en helt anden måde at hente denne her besparelse på, siger Hanne Klit, der dermed i første omgang freder de små plejecentre, der var i fare for at lukke.