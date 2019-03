Gider ikke udgive en bog: Foreningen By og Land fejrer jubilæum med lystspil om Svendborg

Foreningen By og Land Sydfyn har en teaterforestilling, der fortæller historien om, hvordan Svendborg har udviklet sig gennem de seneste 50 år. Arkivfoto: John Fredy

Til efteråret fylder foreningen By og Land Sydfyn 50 år, og det skal fejres med et teaterstykke om Svendborgs historie.

Svendborg: Et teaterstykke, som gør publikummet klogere på Svendborgs mangfoldige historie. Det er hvad, der er på tapetet, når foreningen By og Land Sydfyn til efteråret fylder 50 år, afslører formand Rudi Rusfort Kragh. - Vi kunne jo udgive en bog eller et tidsskrift, som vi ville bruge meget tid på, men som ingen ville læse. Vi kunne også holde en konference, som tager lang tid at planlægge, og så er der 10, der møder op. Det gider vi ikke, har vi besluttet, og laver i stedet den her teaterforestilling om byens historie, siger formanden, der hurtigt indføjer: - Og det er ikke bestyrelsen, som går på scenen. I stedet har foreningen, der blev stiftet i 1959 og blandt andet arbejder med at skabe interesse for bevaring af værdifulde bygninger og landskabsmiljøer i kommunen, hyret professionelle skuespillere, musikere og en manuskriptforfatter til at formidle nogle af de ting, der er sket i byen henover de sidste 50 år. - Det lyder jo lidt som en revy, vil nogen sige, men vi kalder det et lystspil, siger Rudi Rusfort Kragh.

Foreningen By og Land Sydfyn, med formand Rudi Rusfort Kragh i front, gad ikke at udgive et tidsskrift i forbindelse med foreningens 50 års jubilæum, men vil hellere lave en teaterforestilling. Så sådan er det blevet. Arkivfoto: Lasse Hansen

Fire-fem forestillinger By og Lands teaterprojekt har titlen "Da Svendborg blev moderne" og bliver lavet i samarbejde med blandt andre Svendborg Teater, Svendborg Fritidsteater og Borgerforeningen. Marianne Kjær fra Svendborg Fritidsteater er manuskriptforfatter, mens der også er nedsat en historiegruppe, som skal levere inspiration til stykket. Den består af museumsinspektør Esben Hedegaard, restauratør Launy Lindahl og tidligere journalist Ole Kølster. De har fået frie hænder til at stykke forestillingen sammen, forklarer Rudi Rusfort Kragh. - Jeg er sådan set bare produceren, og den kunstneriske frihed ligger hos dem, siger han og forklarer, at eneste ramme om teaterforestillingen er, at den har fire nedslagspunkter i Centrumpladsen, havnen, torvet og Den Blå Kant. - Det er noget, som de fleste borgere i byen har et forhold til og det har folkelig appel, siger formanden. Han håber, at folk bliver lidt klogere efter at have set forestillingen. - Det skal gerne være sådan, at borgerne kommer ind uden forudsætninger, men går derfra med en kæmpe viden om deres by. Der er lagt op til fire forestiller på Svendborg Teater i dagene 28. og 29. september - og med mulighed for en ekstraforestilling den 30. september. Billetter bliver ifølge Rudi Rusfort Kragh sat til salg i begyndelsen af april.

Spændende tiltag Foreningen By og Land havde ansøgt om 30.000 kroner i tilskud fra kommunens pulje De Frie Kulturmidler til teaterforestillingen, og på et møde mandag valgte Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge en underskudsgaranti på det beløb til foreningen. For det er et indbydende projekt, som er sat iværk, og som udvalget gerne vil støtte, begrunder udvalgsformand Lars Erik Hornemann (V). - Det er et spændende tiltag, at man prøver at visualisere, hvordan byen har udviklet sig gennem de sidste 50 år, og hvor den er på vej hen, som en teaterforestilling. Det er med til at bevidstgøre os om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Jeg er spændt på, hvad der kommer ud af det, siger han.