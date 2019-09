Godspeed med Morten Schantz betegnes som et stærkt personligt band

Svendborg: Giant Steps præsenterer fusionsjazz med det internationale kendte band Godspeed.

Det sker på Arne B torsdag 12. september kl. 20.

Med Godspeed har Morten Schantz skabt et stærkt personligt band, som forener pulserende elektronica, jazzimpro og verdensmusik.

Godspeed består tillige af svenske Anton Eger samt den engelske saxofonist, Josh Arcoleo.

Powertrioen, hvis debutalbum fra 2017 blev et internationalt gennembrud for den 38-årige kreative komponist og tangentspiller, er blevet beskrevet som en moderne udgave af legendariske Weather Report af så fremtrædende aviser og magasiner som The Guardian, Downbeat og London Evening Standard.