Genskaber gammelt graffitiværk på Christiansmindestien: En hyldest til dem, der inspirerede mig

- Det har altid været en slags klenodie for mine venner og mig, og vi har altid talt om, at vi skulle gå herned en dag og lave væggen her igen, tilføjer han.

- Jeg kan huske, at jeg altid stoppede op og kiggede på det, og det var med til, at jeg begyndte at tegne og male. Det vil jeg gerne prøve at give videre, så andre børn og unge også kan blive inspireret af det, lyder det fra Sebastian Jensen.

Ifølge graffitimaleren falmede det oprindelige værk med tiden, inden det for nogle år siden blev malet endeligt over. Men det har aldrig rigtig sluppet hans tanker.

- Det var noget, som inspirerede mig dengang, og derfor mente jeg, at det skulle gengives, forklarer den 27-årige graffitimaler Sebastian Jensen fra Svendborg, som har brugt de sidste par uger på at færdiggøre værket.

- For omkring 20 år siden var der nogen, som lavede det her maleri med de to øer og "Beach Boys" i midten på væggen, og da jeg var barn, kørte jeg altid forbi det, når jeg skulle på stranden.

Svendborg: De mange gående og cyklister, som dagligt passerer der, vil nok have bemærket, at der er kommet lidt ekstra kulør langs Christiansmindestien.

Siden 2009 har graffitimalere haft mulighed for at udøve deres kunstform lovligt rundt om på udvalgte steder i Svendborg.Tilbage i 2009 blev der oprettet fire lovlige graffitiarealer - blandt andet efter ønske fra blandt andre Svendborg Ungdomsråd. Ordningen skulle i første omgang prøves af i et år. Det var i de tre betontuneler under henholdsvis Skolegade, Bellevuevej og Johannes Jørgensens Vej samt et areal ved prøveparken på Nordre Havnevej. Ved prøveperiodens afslutning i 2010 blev det besluttet at fortsætte med ordningen dog med den ændring at graffitiarealet på havnen blev sløjfet og erstattet med en væg ved boldbanen på Dronningemaen. I år fik gadekunstnerne et femte sted at male på, da kommunen stillede bagsiden af de gamle værtsbygninger på Frederiksøen til rådighed.

Med foreningens hjælp

Sebastian Jensen har ikke været ene om at sørge for, at Svendborg har fået graffitimaleriet tilbage. Bag ham står foreningen Svendborg Streetart og dens formand Frederik Zinn, der også har gjort sit til at få projektet ført ud i livet.

- Jeg var i kontakt med Sebastian og hørte den her gode historie om væggen, som jeg for nogle år siden selv har malet på i forbindelse med Blå Kant-festivalen. Jeg vidste, at den kunne være tilgængelig for os, hvis bare historien var god nok, fortæller Frederik Zinn og fortsætter:

- Vi henvendte os derefter til kommunen for at høre, hvem der har væggen, og hvad udgangspunktet var for, at vi kunne få lov til at lave den her dekoration, som betyder ufattelig meget for graffitimiljøet, og som vil have stor udsmykningsværdi i det hele taget.

Væggen tilhører ejendomsudviklingsselskabet Udsyn A/S, som hurtigt gav et ja til streetartforeningen, at de måtte dekorere den, og så var det egentlig bare om at komme i gang.

I alt har det taget Sebastian Jensen en håndfuld fulde arbejdsdage at lave sin egen udgave af det tidligere værk.

- Det er en moderne fortolkning af det, der engang var, og samtidigt en hyldest til dem, der lavede det oprindelige. Så farverne på bogstaverne i "Beach Boys" er fuldstændig, som de var dengang, mens det andet er lavet i min stil, siger Sebastian Jensen og forklarer, at der ingen dybere mening er bag illustrationerne i værket.

- Ikke andet end at man kan se, at byen ligger den vej og Christianminde i den anden retning. På den måde bliver den en form for vejviser for turister, som kan se, at de er på rette vej, siger han, mens Frederik Zinn ser stor værdi i værket.

- Det er med til at fortælle en historie, der er 20 år gammel, og samtidigt viser, at gadekunsten stadig fungerer i bedste velgående her i Svendborg, siger han.