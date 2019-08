Genopstået gadefest blev en kæmpe succes og gentages til næste år: Jeg blev sgu helt rørt

Frederiksgades genopstandne gadefest gik over alt forventning, lyder det fra arrangørgruppen, der allerede nu er klar til at melde ud: Vi gentager den til næste år.

Svendborg: Det er ikke hver dag, at Maiken Kristensen, indehaver af Kahytten, bliver overrumplet på den måde, hun blev det fredag. Her stod hun ude på Frederiksgade omringet af festglade folk, så langt øjet kunne se, og det fik følelserne frem. - Jeg gik sgu hen og blev lidt rørt, indrømmer Maiken Kristensen oven på fredagens gadefest, som var den første af sin slags i flere år, efter de erhvervsdrivende i Frederiksgade for et par uger siden blev enige om at gå sammen for at genoplive den. Og det blev en ubetinget succes, mener værtshusindehaveren. - Det gik simpelthen over alt forventing, og det var så rart at se folk støtte op om den. Det er helt vanvittigt, så mange der dukkede op. Det kom meget bag på os, siger hun og fortæller, at stemningen var i top. - Det blev danset op gennem gaden det meste af dagen. Det var så hyggeligt.

Det var første gang i flere år, at gadefesten i Frederiksgade blev afholdt, efter de forretningsdrivende og beværtningerne i gaden var gået sammen om at genoplive konceptet. Foto: Jonas Edelberg Jensen/Den Blå Gård

Klar til næste år Arrangørgruppen har kun haft 14 dage til at forberede festlighederne, og Maiken Kristensen medgiver, at der var småfejl undervejs. - Der var skønhedsfejl, men ikke noget som var så grelt, at det hele faldt fra hinanden, siger hun og forklarer, at der ikke er tale om regulære fejl, men mere om for eksempel placeringen af barene og den slags. Det er dog noget, som kan justeres til næste år. For der bliver en fest igen til den tid, afslører Maiken Kristensen. - Nu laver vi en evaluering henover de næste dage og kigger på, hvad der var godt, og hvad var skidt. Men det ligger helt fast, at vi gør det igen til næste år, siger hun og forklarer, at de mange glade gæster gjorde beslutningen om at fortsætte gadefesten nem. - Nogle af os har ikke sovet de sidste 24 timer og batterierne er rimelig afladte. Men når vi ser på, hvordan stemningen var, så var det det hele værd. Og det er det, der får os til at tænke: "Det her er fedt. Det gør vi bare igen."

Overskuddet fra ølsalget ude på gaden går til en fælleskasse, der skal sørge for, at festen kan afholdes igen de kommende år. Foto: Jonas Edelberg Jensen/Den Blå Gård

Ikke talt op Det var samtlige beværtninger, diskoteker og barer, der sammen med flertallet af de andre forretningsdrivende i Frederiksgade, som havde arrangeret gadefesten, der løb over hele dagen og bød på underholdning til børnene og masser af livemusik oppe fra scenen. Samtidigt var der sat fælles øl- og madboder op, og overskuddet fra salget derfra går til Gadeforeningen Frederiksgade, som fremover får til opgave at afholde gadefesten. - Kassen er ved at blive gjort op, og så er der sikkert et par småregninger, der lige dukker op, som skal betales. Så det er svært at sige, hvad bundlinjen siger. Men uanset hvad, så har vi nu fået god hjælp til at holde festen næste år, men uden at vi kommer til at gå ud og booke et band til flere hundrede tusinde kroner, siger Maiken Kristensen.

Der var masser af livemusik i Frederiksgade, der holdt stor gadefest fredag. Foto: Jonas Edelberg Jensen/Den Blå Gård