Genbrugsaktiviteter og fortælling i forsamlingshus

Svendborg: Svendborg Forsamlingshus går ind for genbrug.

- Derfor har vi hver onsdag åbent værksted fra 17-21 i vores Repair Café "Pas på Planeten", hvor man kan få råd og vejledning til at reparere i stedet for at købe nyt, lyder det fra forsamlingshuset.

- Onsdag 25. september tilbyder vi en gratis workshop fra kl. 19 til kl. 20, hvor vi hjælper dig med at sy flotte tasker og indkøbsposer af gamle skjorter, bukser, jakker og lignende. Du behøver ikke at melde dig til, du skal bare møde op med det tøj, som du vil sy om, lyder det i en pressemeddelelse fra forsamlingshuset, som også byder på fortællinger.